Senegalese aggredito e preso a pugni in strada: "Torna nel tuo paese"

Aggressione domenica sera a Grado (Gorizia), dove un cittadino straniero di nazionalità senegalese è stato preso di mira da due uomini, che lo hanno attaccato intimandogli di andarsene dall'Italia.

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato in tarda serata, quando fra i tre è scoppiato un litigio per futili ragioni poi degenerato in violenza. Alterati dai fumi dell'alcol, un 31enne italiano di Udine ed un bosniaco di 24 anni residente a Pagnacco hanno assalito il senegalese, trovatosi in inferiorità numerica.

"Tornatene nel tuo paese" gli avrebbero detto, come riportato da "Il Gazzettino". Ormai fuori controllo, uno dei due gli ha quindi sferrato un pugno in pieno volto, prima di scappare con il suo compagno.

Ad incastrare gli aggressori un carabiniere fuori servizio, che ha assistito a tutta quanta la scena. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con una pattuglia dei carabinieri che ha subito avviato le ricerche dei responsabili. Rimasto ferito in seguito all'aggressione, il senegalese è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale locale, dove ha ricevuto 10 giorni di prognosi.

Rintracciati in breve tempo, l'italiano ed il bosniaco sono stati fermati e condotti in caserma per le pratiche di identificazione. Per i due, segnalati alla procura della Repubblica di Gorizia, sono arrivate le denunce per lesioni ed ubriachezza.