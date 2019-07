Non vuole attendere lo stop, senegalese fa pipì sul bus

Pretende di scendere dal bus in corsa per poter espletare i propri bisogni fisiologici, ma quando ha capito di dover attendere, senza pensarci due volte, il senegalese si è abbassato i pantaloni e si è liberato tra i passeggeri increduli.

L'episodio, che ha dell'incredibile, si è verificato a bordo del mezzo pubblico in servizio lungo la tratta Piacenza-Cremona, per la precisione all'altezza di Caorso.

Ad un certo punto, durante il tragitto, lo straniero 40enne si è avvicinato all'autista per spiegargli le sue impellenti necessità. La richiesta di fermare l'autobus per permettergli di fare pipì prima di riprendere il viaggio, è stata ovviamente respinta dal conducente. Quest'ultimo ha infatti spegato all'africano che, da regolamento, avrebbe dovuto attendere la successiva fermata per poter scendere dal mezzo pubblico.

Una spiegazione che non ha tuttavia convinto l'africano il quale, serenamente, si è slacciato i pantaloni ed ha espletato i propri bisogni fisiologici, incurante della presenza e del ribrezzo degli altri passeggeri presenti a bordo.

Qualcuno si è lamentato ed ha manifestato le proprie rimostranze per lo sconsiderato ed incivile gesto, provocando, tuttavia, la reazione scomposta e volgare del senegalese, divenuto improvvisamente violento.

Al conducente non è rimasto altro da fare che contattare i carabinieri i quali, giunti sul posto, hanno tratto in arresto l'extracomunitario.

Per lui una semplice denuncia per atti osceni in luogo pubblico, interruzione di pubblico servizio ed aggressione.