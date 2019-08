Senza soldi dopo vacanze in Italia: fuga contromano su A10 dopo furto di gasolio

Chissà, se si fossero confidati col titolare dell’autopompa, probabilmente un modo per posticipare il pagamento del gasolio lo avrebbero pure trovato. Invece, hanno voluto fare i “furbetti”, scappando senza pagare il pieno di sessanta euro al furgone, e la loro villeggiatura è poco dopo terminata in caserma.

Protagonisti della rocambolesca fuga, avvenuta stamani, sull’Autofiori, all’altezza dell’area di servizio di Bordighera Nord, in provincia di Imperia, direzione Francia, sono due fidanzati trentenni abitanti in Spagna. L’Italia non sarà certo un Paese low cost, ma restare senza soldi, significa aver fatto male i calcoli. Loro, tuttavia, hanno pensato di riparare all’ultimo e spinti dall’obiettivo di tornare a casa, hanno pensato bene (si fa per dire) di mettere il pieno senza pagare.

A quel punto hanno imboccato la carreggiata verso il confine, ma il titolare dell’autostazione li ha inseguiti in moto. Poco prima di arrivare alla barriera di Ventimiglia, quando hanno visto che c’era la coda e a quel punto avrebbero dovuto fare i conti con la giustizia, l’uomo, che si trovava alla guida del furgone, ha rapidamente invertito il senso di marcia e dopo aver percorso alcuni chilometri contromano, è uscito al casello di Bordighera.

Nel frattempo, però, la polizia stradale aveva già allertato una pattuglia dei carabinieri che li attendeva in frazione Sasso, dove il mezzo in fuga è stato intercettato. I due fidanzati sono stati così affidati alla custodia della polizia stradale, che li ha portati in caserma. Oltre a una denuncia per furto in concorso, al solo conducente è stata ritirata la patente; è scattato il sequestro del mezzo e per la guida in contromano rischia ora un verbale tra i duemila e gli ottomila euro.