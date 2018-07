Sequestrata una tonnellata di sigarette di contrabbando

La Guardia di Finanza intercetta e sequestra una tonnellata di sigarette di contrabbando. In due finiscono in manette a Marano, in provincia di Napoli.

L’operazione porta la firma dei militari delle Fiamme Gialle della compagnia di Nola che hanno stretto le manette ai polsi di due contrabbandieri e sottoposto ai sigilli giudiziari, insieme all’enorme quantità di tabacchi lavorati esteri, anche tre automobili e un capannone industriale.

La scoperta è avvenuta durante dei controlli ordinari sul territorio. Un’auto che desta qualche sospetto di troppo, i finanzieri entrano subito in azione e iniziano a controllare gli spostamenti della vettura. Scoprono così che quell’auto si dirige in un capannone della zona industriale del comune di Marano. A quel punto, i militari sono entrati nell’edificio e hanno scoperto che al suo interno c’erano stipate stecche di sigarette di varie marche tutte accomunate dal fatto di essere sprovviste del contrassegno di Stato. In totale, erano poco più di mille chilogrammi di tabacchi di contrabbando: per la precisione 1.035.

I due sono finiti in manette e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferiti in carcere mentre le sigarette di contrabbando, il capannone industriale e tre automobili sono finite sotto sequestro.