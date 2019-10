Sequestro di droga nel barese. Altamurano arrestato per spaccio

Nell'ambito della costante attività istituzionale di controllo del territorio volta alla repressione dei traffici illeciti, assicurata dai Reparti del I Gruppo di Bari, è avvenuto un sequestro di varie dosi di droga nella provincia del capoluogo pugliese. Un soggetto di 36 anni è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i Finanzieri della Compagnia di Altamura hanno sottoposto a controllo l'individuo in questione, segnalato dai residenti del posto per lo strano andirivieni dal cimitero che effettuava più volte al giorno, a bordo di una bicicletta. I militari operanti, insospettiti dall'atteggiamento di forte tensione nonché dalle dichiarazioni incerte fornite dallo stesso in merito ai suoi continui passeggi in zona, hanno deciso di effettuare accertamenti più approfonditi. Le Fiamme Gialle, in seguito a perquisizione personale del ciclista, hanno rinvenuto, abilmente occultate negli indumenti intimi, 5 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. L'attività perquisitiva si è estesa poi presso l'abitazione del 36enne. Qui è avvenuto un nuovo sequestro di sostanza stupefacente (marijuana e hashish per complessivi 8 grammi) nonché di denaro contante. Il responsabile è finito agli arresti domiciliari per traffico e detenzione di droga e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria barese.

Nella stessa giornata i Finanzieri della Tenenza di Mola di Bari, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, hanno scorto lungo una strada poderale in agro di Rutigliano un voluminoso involucro di plastica ivi abbandonato e sigillato con del nastro adesivo. Da un'accurata ispezione (anche a seguito di analisi speditive effettuate con il "drug test") è emerso che lo stesso conteneva circa 200 grammi di "Cobret", comunemente denominata "eroina dei disperati". I militari hanno dunque proceduto al sequestro della sostanza stupefacente dal colore marroncino, ricavata dagli scarti dell'eroina e tagliata con sostanze tossiche. Questa droga, commercializzata soprattutto nella zona di Scampia (NA), si sta rapidamente diffondendo in altre città del sud Italia.