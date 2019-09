Sesso a pagamento, video hard e l'estorsione: fermate due rom

È stato avvicinato fuori dal supermercato durante una giornata estiva e l'offerta è parsa subito molto chiara: accordi per degli incontri sessuali. È iniziata così una tentata estorsione, a sfondo sessuale, da 5mila euro, ai danni di un uomo di 74 anni di Casalecchio, in provincia di Bologna. Secondo quanto riportato da Bologna Today, i fatti risalirebbero all'estate scorsa, ma in queste ore, per l'accaduto, sono state arrestate due donne. I provvedimenti di misura cautelare sono stati emessi dal pubblico ministero Flavio Lazzarini e controfirmati dal Giudice per le indagini preliminari, mentre i carabinieri, dopo le indagini, stanno cercando di rintracciare una terza donna coinvolta nell'episodio (che, infatti, per ora, resta ricercata).

La vicenda risale all'estate appena trascorsa. La vittima stava uscendo dal centro commerciale Meridiana, quando è stato avvicinato da tre donne dai 18 ai 40 anni, tutte cittadine di origine romene e tutte di etnia rom. Due di loro, probabilmente in cambio di denaro, gli avebbero proposto degli incontri sessuali. L'uomo avrebbe accettato gli inviti, aprendo le porte di casa sua. Ma durante una di queste "visite", il 74enne si sarebbe reso conto che, nella sua abitazione, mancavano oggetti e denaro.

Ma nonostante i sospetti dell'uomo sulle donne, gli incontri sono proseguiti fino a fine agosto, quando qualcuno gli ha fatto sapere che le ragazze erano in possesso di un video compromettente che lo ritraeva in uno di questi incontri e che, per riaverlo, avrebbe dovuto versare alle donne 5mila euro, in contanti. Spaventato dall'idea che quelle immagini potessero diventare virali, l'uomo avrebbe consegnato loro circa 600 euro, cifra insufficiente per le ragazze, che avrebbero preteso il pagamento di tutta la somma. Proprio da questa insistenza, la decisione dell'uomo di denunciare l'episodio, permettendo così l'avvio di un'indagine (che ha portato poi alle misure cautelari). Le fermate sono accusate di furto aggravato e tentata estorsione.