Sesso sul marciapiede davanti a una scuola. Denunciati due bolognesi

Facevano sesso completamenti nudi su un marciapiede. Proprio davanti a una scuola. È successo ieri pomeriggio a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Un passante li ha visti e ha subito allertato le forze dell'ordine. Fino all'arrivo dei militari i due hanno continuato a scambiarsi effusioni, proprio come se si trovassero in camera da letto. Secondo quanto riprotato dal Resto del Carlino, i protagonisti dell'assurda vicenda avevano bevuto ed erano piuttosto alticci.

La coppia, un 53enne tunisino e un'italiana di 38 anni, è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico. La scuola davanti alla quale è avvenuto il fatto è l'Istituto Archimede che, anche se ieri era chiuso per festa, è comunque molto frequentato dai giovani in quanto a pochi passi c'è un grosso parco in cui si svolgono le attività extrascolastiche.