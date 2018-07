Settimana di caldo record: si sfioreranno i 40 gradi

È iniziata la settimana più rovente dell'estate. Su tutta Italia arriva l'anticiclone africano, che farà toccare ad alcune città i 38/40 gradi. Aumentano anche l'afa e il caldo notturno, con valori che all'alba faranno fatica a scendere sotto i 25 gradi. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con poche piogge, se non qualche temporale occasionale.

Le zone principalmente interessate saranno il Nord, il medio versante tirrenico e la Sardegna, ma il caldo interesserà anche le regioni centrali adriatiche, il Sud e la Sicilia, ma con valori più contenuti e minore umidità.

Il giorno più caldo in assoluto è previsto per il prossimo mercoledì: saranno otto le città italiane co "bollino rosso", cioè con condizioni climatiche che possono costituire un rischio per la salute degli abitanti. Secondo il bollettino di monitoraggio sule ondate di calore del ministero della Salte, infatti, si arriverà a sfiorare i 40 gradi, a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Genova, Perugia, Pescara e Rieti. Inoltre, in altre nove città è previsto il "bollino arancione", che indica condizioni rischiose per le categorie più fragili della popolazione, bambini e anziani. Si tratta di Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: bere molta acqua e stare in casa nelle ore più calde della giornata. L'ondata di caldo record, a detta degli esperti, durerà alemeno per tutta la settimana, se non anche per gran parte del mese di agosto.