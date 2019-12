Sezze, romeno entra in casa e abusa sessualmente di una bambina

Tanta paura a Sezze, comune in provincia di Latina, per una bambina di soli 10 anni, aggredita e molestata sessualmente da un cittadino straniero che era riuscito ad introdursi nel cuore della notte all'interno della sua abitazione. Le grida di terrore della piccola hanno fortunatamente allertato i genitori, intervenuti prima che potesse essere troppo tardi.

Il terribile episodio, secondo quanto riferito dagli inquirenti subito accorsi sul posto, si è verificato durante la notte di martedì 17 dicembre, intorno alle 2:15.

Con già probabilmente ben chiaro in testa il proprio obiettivo, il pericoloso soggetto è riuscito ad entrare all'interno dell'appartamento dopo aver mandato in frantumi la vetrata del portone d'ingresso. Introdottosi nella casa di proprietà di una sua connazionale, lo straniero ha quindi raggiunto la cameretta della piccola vittima, che stava domendo nel proprio letto.

A questo punto la violenza. Raggiunta la bambina, l'orco le è immediatamente balzato addosso, riempiendola di baci ed allungando le mani per toccarla nelle parti intime.

Spaventata e sotto choc, la piccola ha comunque trovato la forza di lottare per respingere il maniaco e mettersi ad urlare, ma è stata sopraffatta dalla forza del suo aguzzino. In quegli orribili momenti il pedofilo avrebbe tentato di tutto per mettere a tacere la bambina, compreso cercare di corromperla con una banconota da 10 euro, per poi minacciarla di ripercussioni se solo si fosse azzardata a raccontare tutto.

Fortuntamente le grida disperate della minorenne hanno svegliato i genitori che, allarmati, si sono precipitati all'interno della camera della figlia. Al loro arrivo, lo straniero se ne era già andato, ma la piccola ha trovato il coraggio di riferire quanto le era appena accaduto. Usciti di corsa all'esterno dell'abitazione, i familiari della vittima hanno visto con i loro occhi il soggetto allontanarsi.

Immediata la richiesta di intervento inoltrata alle forze dell'ordine locali. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Sezze, che hanno raccolto la denuncia della famiglia ed interrogato la piccola. Informati sui fatti, i militari hanno dato avvio alle ricerche del responsabile, rintracciato in breve tempo a poca distanza dall'abitazione.

Arrestato e tradotto negli uffici della locale caserma per le pratiche di identificazione, il pedofilo è risultato essere un romeno di 38 anni, anch'egli residente a Sezze. Accusato di violazione di domicilio, lesioni personali e violenza sessuale su minore, l'orco è finito dietro le sbarre del carcere, in attesa di giudizio.