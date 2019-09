Sgarbi contro Facebook: "Il suo algoritmo scemo censura opere d'arte"

Vittorio Sgarbi è un fiume in piena contro Facebook. Il motivo? Il social network gli ha censurato quattro fotografie di quadri, quelli di Courbet, Giorgion e Canova. Il motivo? Violavano le condizioni d'uso di Fb, secondo l'algoritmo. Già, l'intelligenza artificiale del social ha oscurato quelle fotografie perché le ha ritenute volgari, pornografiche, visto che quelle opere d’arte, come spesso accade, ritraevano il corpo femminile senza veli.

E a Facebook proprio non è piaciuto il capolavoro di Gustave Courbet, L'origine del mondo, che con olio su tela raffigura una donna a gambe spalancate. Allora il critico ha chiesto un milione di euro a mo' di risarcimento: "Quella donna nuda è il quadro più importante del secondo Ottocento. Ma per l'algoritmo di Facebook era soltanto un organo genitale femminile in primissimo piano" , lo sfogo di Sgarbi a La Verità, da cui è stato intervistato. "Ma soltanto uno scemo come un algoritmo può pensare che quella fosse una scena pornografica" , aggiunge il sindaco di Sutri.