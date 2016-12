Sgarbi: "La Raggi è come Ambra Angiolini e Grillo è Boncompagni"

Vittorio Sgarbi torna a parlare della situazione in cui versa Roma, criticando aspramente la sindaca Virginia Raggi e i pentastellati in generale.

Il noto critico d'arte, con un video pubblicato su Facebook, analizza il successo del Movimento 5 Stelle partendo da alcune considerazioni: "Oggi abbiamo dei non politici, che sono politici ma sono contro la politica perchè i politici sono stati dei ladri quindi la prima cosa che i cittadini chiedono è l'onesta. Occorre quindi che un politico non prenda denaro, non abbia uno stipendio e che i suoi poteri siano limitati per evitare che egli possa essere corrotto. Tutta la potenza che hanno assunto i 5 Stelle è legata allo sputare sulla politica".

Sgarbi passa poi a parlare della sindaca pentastellata: "Quindi la Raggi è onesta e io non ho dubbi che sia onesta. È un esempio tipico di un nuovo politico ed è onesta. Ma Roma non funziona, il che vuol dire che l'onestà non basta. Ogni cittadino deve essere onesto ma il politico deve essere onesto e capace. Questo vuol dire che il vero politico onesto è il politico capace".

E, urlando, continua: "L'incapace è peggio del disonesto perché non essendo capace di fare nulla crea danno. È possibile che Roma abbia un sindaco che non è in grado di fare nulla? Che sbaglia ogni azione e che non posso nemmeno decidere cosa fare?. Uno diventa sindaco, firma un contratto con un altro per cui deve pagare delle multe se non fa quello che dice ed è identica a Ambra Angiolini. La Raggi è come Ambra Angiolini con Boncompagni, che invece è Grillo. Si assomigliano e sono pure amici. Ambra si muove e Boncompagni le parla".

E poi la stoccata finale: "Io sono certo che è onesta, ma è la prova che con l'onestà non fai niente. E voi volete stare con i grillini? Pieno di gente onesta che non sa niente. Secondo voi i grillini sanno chi è Simone Martini?. Se non sanno chi è Simone Martini vadano a cagare. Loro e la Raggi. La Raggi ha sei anni, è onesta ma non sa niente".