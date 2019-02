Sgarbi si racconta: "Sono stato un fidanzato fedele: terribile"

" Da grande pensavo di fare il generale, l’imperatore o il capo indiano. Mi feci una corona di penne, e una la regalai a Elisabetta (la sorella, ndr)". Così Vittorio Sgarbi si racconta in una lunga intervista al Corriere.

Dall'infanzia, al rapporto con i genitori, al collegio: il critico d'arte parla della sua vita, svelando retroscena inediti. " Il pirmo amore a nove anni. Al liceo mi mandarono in collegio dai salesiani a Este. Clima oppressivo e neanche una ragazza. Ci si masturbava l'un l'altro nei bagni. Un sacerdote mi sfiorò una guancia: un'avance, non una molestia; ma l’omosessualità è una tentazione che non ho mai avuto ".

Poi è arrivato il '68. " Ero un anarchico insurrezionalista. Contestavamo il Pci da sinistra. Mi colpì il suicidio di Jan Palach, nel suo nome arringai una folla di 800 studenti. A Jan Palach ho intitolato una via a Sutri, dove sono sindaco ". In passato il critico d'arte è stato primo cittadino di San Severino Marche e Salemi. " Fa parte della mia visione umanistica: proteggere non solo le opere, ma le città. Roma travolgerebbe anche me. Preferisco luoghi piccoli, da far conoscere ".

Salemi fu commissariata per mafia, ha fatto notare il giornalista. " Un abbaglio. La mafia si reggeva sull’omertà; da Buscetta in poi, in Sicilia è archeologia: non a caso ho aperto il museo della mafia. Secondo lei la mafia cosa ci sta a fare a Salemi? La mafia va dove ci sono i soldi. A Milano. A Mosca ".

L'amore

Il critico d'arte ha poi parlato di donne e amore. " Non è importante il numero - ha confessato -. La seduzione è nella testa. È una riprova continua ". " Ho tre figli riconosciuti, sono contrario all’aborto, ho sempre incoraggiato la madre a tenere il bambino, ma non ho mai fatto promesse che non avrei mantenuto ".

" Sono stato fedele per 700 terribili giorni a una donna che mi marcava stretto come un terzino - ha confessato -. S i addormentava dopo di me e si svegliava prima. Queste cicatrici, qui, sulla mano sinistra? Sono le sue unghie. Presi un raffreddore che non passava mai. Ancora oggi ogni mattina mi sveglio con uno starnuto: un memento che mi ricorda di non sposarmi ".