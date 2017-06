Si chiama Regina il primo liquore italiano alla cipolla

Si chiama Regina, prende spunto da un’antica ricetta medicamentosa ed è tutto quello che dovrebbe essere un liquore unico ed estremamente artigianale: un’infusione di erbe ed ortaggi segreti dove la cipolla è l’ingrediente caratterizzante, conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà antibiotiche.

L’ideatore di Regina ha un suo metodo di selezione delle cipolle. "Verifico personalmente che sia la semina che il raccolto avvengano esclusivamente a luna piena" - spiega Christian Lupi, chef e proprietario di un noto locale della Valdera - Regina è per chi vuole differenziare e distinguere la sua professionalità dalla massa, ideando la combinazione preferita in cocktail o molto altro".

E se qualcuno pensasse che un liquore alla cipolla potrebbe avere qualche strano effetto, nessuna paura. "Nel nostro caso la cipolla si presenta al massimo della sua femminilità, delicata e avvolgente, la sua infusione in alcol ci permette di esaltare al meglio le sue caratteristiche abbattendo le sue naturali difese da cruda che la caratterizzano per la sua vigorosità" rassicura lo chef.

"Ne risulta così un liquore che se utilizzato per un semplice drink è capace di regalare caratteristiche uniche, con un sapore delicato e per niente aggressivo, addirittura regale". D’altronde chi avrebbe mai immaginato che l’aspro tipico del limone o l’amaro pungente del carciofo regalassero bevande tanto amate? Le cipolle utilizzate provengono dall’azienda agricola di famiglia e da altre piccole attività amiche che hanno sposato il progetto e che, come pretende Christian, rispettino le fasi lunari nelle coltivazioni con metodologie naturali e senza l’utilizzo di prodotti chimici. Il lancio ufficiale è previsto per oggi, giorno di luna piena, ma già alcuni dei migliori locali hanno ricevuto in anteprima la loro bottiglia di Regina per ideare le loro proposte nuove.