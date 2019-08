Si innamora di una hostess e blocca un aereo: condannato

Si è innamorato follemente di una hostess e allora ha pensato bene di lanciare un finto allarme bomba per farla scendere a testa. È la folle azione compiuta da un uomo che ha perso la testa per un'assistente di volo, arrivando a compiere un gesto che gli è costato il carcere, per procurato allarme.

Zoran, questo il nome del protagonista della storia riportata da Libero, ha telefonato in fretta e furia all'aeroporto di Belgrado, Serbia, comunicando che sul quel volo diretto a Francoforte – sul quale la donna avrebbe dovuto lavorare – c'era una bomba pronta a esplodere.

Ecco allora l'evacuazione immediata dai 130 passeggeri a bordo, con disagi annessi e connessi. E alla fine, una volta eseguiti tutti i controlli sul velivolo, nulla è stato trovato: già, perché dall’altro capo della cornetta c'era un mitomane innamorato di una hostess.

Zoran è stato condannato per quanto commesso e ora dovrà scontare una pena di un mese dietro le sbarre.