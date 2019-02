Si innamora di una prostituta e va a convivere con lei, ma finisce sotto indagine: "È sfruttamento"

Un trentenne del Trentino Alto Adige è stato indagato per sfruttamento della prostituzione perché, dopo essersi innamorato di un giovane prostituta, si è fidanzato con lei, andandoci a convivere.

Già, secondo la procura della Repubblica di Trento non si tratterebbe di vero amore, bensì di altro: secondo gli inquirenti, infatti, l'uomo sarebbe in realtà il protettore della ragazza che – secondo quanto riporta La Verità – continuerebbe a portarsi a casa i clienti. Lo farebbe, pare, per continuare a mantenere economicamente a distanza i genitori che vivono nell'Est Europa.

I due "innamorati" si erano conosciuti proprio così: il ragazzo era un cliente della donna e dopo numerosi appuntamenti sarebbe scoppiato l'amore. Ora, però, per il giovane sono arrivati i guai con la giustizia e almeno per il momento i racconti della squilli non convincono del tutto gli inquirenti impegnati nelle indagini per fare definitivamente chiarezza sul caso.