Si innamorano in vacanza, lui la invita ad Amsterdam ma lei scopra l'amara verità

Era tutto uno scherzo. Anzi, un gioco. Si chiama "Pull a pig" e consiste nel prendere in giro una ragazza illudendola sull'amore. È successo a Sophie, come riporta il Daily Mail. Lei aveva conosciuto un giovane a Barcellona ad agosto. E si era subito innamorata. E il sentimento sembrava corrisposto. Nonostante la ragazza fosse tornata in Inghilterra, i due continuavano a scriversi su Facebook. Fino a quanto lo pseudo fidanzato l'ha invitata ad Amsterdam per trascorrere qualche giorno insieme.

Così Sophie ha preso un volo e si è recato nel luogo dell'appuntamento: un albergo della città olandese. Ma una volta lì l'amara sorpresa: un biglietto dal ragazzo in cui le diceva che era tutto uno scherzo e che era vittima del gioco. Come se non bastasse, il ragazzo le ha poi mandato un messaggio con una foto di un maialino e spiegando che non si sarebbe mai potuto innamorare di una ragazza grassa come lei.

"Come si può essere così crudeli? Lasciarmi spendere soldi e tempo per un viaggio così lungo se non ti interessa nulla di me?", ha dichiarato la ragazza sconvolta.