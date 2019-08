Si lancia nel fiume per sfuggire all'arresto e muore annegato

Tragedia nella notte tra giovedì e venerdì a Fortezza (Bolzano), in Val d'Isarco, dove un uomo di mezz'età - non ancora identificato - è annegato nelle acque del fiume Isarco, dove si era tuffato per sfuggire ai carabinieri che lo stavano inseguendo dopo averlo pizzicato a rubare in un negozio del paese. Non vedendolo riemergere, i militari hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari di Fortezza, Varna e Bressanone, oltre alle ambulanze. L'uomo, quando è stato ripescato, era già in uno stato di incoscienza. Trasportato in condizioni disperate alla clinica universitaria di Innsbruck, è deceduto poco dopo.

La vittima, di cui come scrive Trento Today non si conosce ancora l'identità, stava compiendo un furto all'interno di un negozio di Fortezza. I carabinieri lo hanno colto in flagrante e gli hanno intimato l'alt ma anziché fermarsi, il ladro è fuggito. Durante l'inseguimento, a un certo punto l'uomo ha provato a seminare i militari lanciandosi nelle acque del fiume Isarco, dove è stato travolto dalla forza della corrente. Il ladro è stato ripescato alle 3 e rianimato sul posto. Inutile il trasporto d'urgenza in ospedale.