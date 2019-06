Si mostra senza slip, sorpassa e inchioda: la truffa sexy al volante

La nuova truffa ai danni degli automobilisti arriva dal Nord Est. Dimenticatevi la vecchia storia dello specchietto, ora chi viaggia su strada viene raggirato in modo sexy.

A raccontare della nuova truffa, come riporta il Messaggero, è una donna che vive nel Comune di Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone. Nei giorni scorsi, suo marito stava percorrendo in auto la strada che da Cimpello porta a Sequals quando ha notato una macchina che lo stava superando.

Sul sedile posteriore, continua il racconto, c'era una signorina senza gli slip che all'improvviso ha cominciato a mostrare le sue parti intime.

Subito dopo la fase di sorpasso, la vettura ha inchiodato davanti alla macchina del marito della donna. Se l'uomo non avesse prontamente frenato, l'impatto sarebbe stato inevitabile.

Una truffa sexy e pericolosa che ha messo in allarme le forze dell'ordine. Ora gli agenti sono alla ricerca della macchina sulla quale viaggiava la signorina senza slip. Secondo la testimonianza potrebbe trattarsi di una Fiat Uno o una Volkswagen Polo vecchio modello.