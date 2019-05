Si salva la bambina che pesa come una mela

Saybie è nata di fretta. Era così piccola che poteva stare nel palmo di una mano, pesava quanto una grande mela, era una bambina minuscola: solo 245 grammi per 22,86 centimetri. Alla mamma era stata diagnosticata una pre-eclampsia, una complicanza che in gravidanza causa ipertensione e che può essere fatale sia per la madre sia per il bambino. Dopo gravi complicazioni in gravidanza, Saybie è nata a dicembre 2018 con un cesareo. L'ospedale Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns ha annunciato che Saybie è sopravvissuta ed è stata dimessa dopo 5 mesi in terapia intensiva.