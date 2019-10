Si spacciava per religioso per vendere gadget agli anziani

Si spacciava per ecclesiastico per tentare di rifilare a caro prezzo un cofanetto di gadget religiosi a un’anziana. La donna, però, riesce a mettersi in contatto con il parroco e smaschera un 35enne napoletano.

È accaduto a Tramonti, in costiera amalfitana. La signora era stata contattata dall’uomo che, spacciandosi per uomo legato alla Chiesa ed evocando l’autorità di un’organizzazione religiosa a cui diceva di appartenere, voleva venderle alcuni articoli sfruttando la devozione e la buona fede dell’anziana. Ma la donna non ha abboccato alle profferte del sedicente religioso e ha chiesto subito lumi al parroco del paese. Appurato il raggiro, la signora e il prete hanno riferito tutto ai carabinieri che immediatamente sono entrati in azione.

I militari hanno bloccato il 35enne, residente nel Napoletano, che intanto stava provando a lasciare il paese di Tramonti. Sulla sua auto, i carabinieri della compagnia di Amalfi hanno rinvenuto numerosi articoli di oggettistica sacra e votiva per un valore che è stato stimato intorno ai mille euro. Per lui è scattata la denuncia.

