Si tuffa in un laghetto ma non riemerge: gravissimo un 13enne

Un tuffo in un lago che si è trasformato in tragedia. È successo a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, dove ieri un ragazzino di 13 anni si è tuffato da un pontile.

Erano quasi le 11.00 di ieri mattina, quando è stato lanciato l'allarme: un 13enne si era tuffato da un pontile in un laghetto all'agriturismo Ai due laghi di Gambulaga di Portomaggiore. Il ragazzo, però, non era più riemerso. Così, gli amici del 13enne hanno chiamato aiuto e un uomo si è buttato in acqua, per recuperare il ragazzino, rimasto impigliato fra la vegetazione sul fondo del laghetto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che gli hanno praticato il massaggio cardiaco, nel tentativo di rianimarlo. Ora, il giovane si trova in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. All'agriturismo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno svolto accertamenti sulle autorizzazioni del luogo e sulla regolarità del pontile da cui si è tuffato il ragazzino, che è stato transennato con il nastro bianco e rosso. I militari dell'Arma stanno cercando di ricostruire l'accaduto anche grazie alle testimonianze di chi era presente al momento del tuffo e stanno indagando per capire se la lunghezza e l'antezza del pontile fossero regolari. Intanto, le condizioni del ragazzo rimangono molto critiche.