Siberia, castello gonfiabile vola a causa del forte vento: tre bambini in coma, uno clinicamente morto

In Siberia un gioco è diventato tragedia. A causa delle forti raffiche di vento, un castello gonfiabile in un parco giochi fuori da un centro commerciale è volato via con dentro i bambini che giocavano. L'età dei piccoli coinvolti nell'incidente è compresa tra i 3 e i 7 anni. Tre di loro sono in coma, un altro è stato considerato dai medici clinicamente morto.



È accaduto nella città di Ulan-Ude e il tutto sotto gli occhi dei loro genitori che non hanno potuto far nulla. Come bloccare un castello gonfiabile volato via per il vento? Quando il gioco si è sollevato da terra i genitori hanno iniziato a rincorrerlo, ma non c'è stato nulla da fare. Dopo un po' il castello si è schiantato per terra. Come si legge su ilMessaggero, i piccoli hanno fatto un volo di diversi metri prima di essere scaraventati per terra. Diversi i bambini feriti, anche in maniera lieve.

I genitori sono subito intervenuti. Disperati hanno preso i loro figli in braccio e hanno chiamato i soccorsi. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, mentre l'uomo che gestiva il castello è fuggito e ora la polizia lo sta cercando.