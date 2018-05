Sicilia, mamma condannata a sei anni per fratture e morsi alle figlie

È stata condannata a sei anni la mamma 22enne di Partinico, un Comune in provincia di Palermo. La giovane donna, lo scorso luglio, era stata arrestata per maltrattamenti ai danni delle due figlie, una di tre anni e una di due.

È stata processata con rito abbreviato. La storia è venuta fuori quando la bimba più grande arrivò in ospedale, accompagnata dalla nonna, per un trauma facciale e la frattura scomposta di entrambi i polsi. La donna all'epoca disse che la figlia era caduta in modo accidentale dal triciclo mentre giocava nel cortile di casa in un quartiere popolare del paese, dove le piccole vivevano con la madre e i famigliari del compagno agli arresti domiciliari. Successivamente anche la sorella più piccola è stata portatata in ospedale per lesioni alla testa e segni di morsi sulla pelle.

La madre si è sempre dichiarata innocente. Intanto il tutore a cui le bambine sono state affidate si è costituito parte civile.