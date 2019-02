Sicilia, polizia adotta cane ritrovato sull’autostrada

Era stata abbandonata sull'autostrada A 29 all'altezza di Trapani. Si tratta di una femmina di pointer. Un cane che ora è stata chiamata Pina ed è stata adottata dalla polizia stradale. È stata soccorsa da una pattuglia che passava sulla strada di grande comunicazione siciliana. Dopo il ritrovamento dell’animale è intervenuta l'associazione cani da salvataggio di Palermo che ha deciso di farlo adottare. A prenderlo, come detto, la polizia stradale. Pina sarà addestrata per essere un testimonial di legalità nelle scuole.

L'animale ha indossato subito il berretto della polizia stradale e lo stemma. Ha un anno e mezzo. "Pina non solo rimarrà caserma, ma è stata anche arruolata: sarà addestrata e potrà tenere lezioni di legalità nelle scuole" a dirlo è la dirigente Adelaide Tedesco che ne dà notizia con un video su Twitter.

Ora Pina, grazie ai vigili urbani e al Comune è stata curata, microchippata e sterilizzata.