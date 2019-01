Messina, rapina da 90mila euro all’ufficio postale

Un piano in piena regola per una rapina da 90mila euro all'ufficio postale. A idearlo due uomini che hanno deciso di assaltare l'ufficio postale di Roccalumera, un Comune in provincia di Messina.

I due hanno messo a segno il colpo mentre le forze dell’ordine erano impegnate al funerale del poliziotto Angelo Spadaro, che si stava svolgendo a Santa Teresa di Riva, un Comune vicino al centro siciliano. I rapinatori hanno agito indisturbati prelevando i contanti dalla cassaforte dell'ufficio postale in piazza Umberto I e dalla cassa automatica. Il furto è stato commesso venerdì scorso intorno alle ore 14. I due malviventi avevano il volto coperto dal passamontagna. Sono riusciti a entrare negli uffici dal bagno, dopo aver segato le sbarre di ferro. All'interno dell’ufficio postale c'erano due impiegati e il direttore che, sotto minaccia, sono stati costretti ad aprire la cassaforte e la cassa automatica del Bancoposta. Dopo aver preso i contanti i malviventi hanno chiuso i tre dipendenti in una stanza e, contato il bottino, hanno riempito le borse e sono usciti indisturbati dall’ufficio postale, come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Sud".

Ad attenderli un complice. I carabinieri appena avvisati si sono subito recati sul posto. Non è la prima volta che l'ufficio postale di Piazza Umberto viene rapinato. Ma nonostante questo tardano a essere installate le telecamere di videosorveglianza.