Siena, 13enne passa troppo tempo al cellulare: la madre la picchia e lei le distrugge il bagno

Avrebbe passato troppo tempo con il cellulare in mano, forse a giocare o a chattare con amici e coetanei, anziché occuparsi dello studio e dei suoi compiti. Per questa ragione la madre l'ha presa a schiaffi e la figlia, un'adolescente di 13 anni, per ritorsione ha deciso di danneggiare il bagno dell'appartamento in cui la donna (separata) vive con il nuovo compagno. Ma anche alla vista dei mobili rovinati, la madre è andata su tutte le furie e ha sfogato la sua ira picchiando, ancora, la ragazzina.

È accaduto a Siena, dove la ragazzina è poi scappata di casa e si è rifugiata in un bar, la cui titolare, a quel punto, ha chiamato i carabinieri della stazione della città toscana. L'adolescente è stata ascoltata in audizione protetta ed è stata attivata la procedura del Codice rosa, con l'intervento di varie figure che hanno l'obbligo di tutelare la minorenne. La ragazzina è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale senese delle Scotte, dove i medici anno emesso un referto per escoriazioni varie, con tre giorni di prognosi. I militari hanno quindi denunciato la madre alla Procura della Repubblica, presso il tribunale di Siena. In base alle prime ricostruzioni, la giovane avrebbe espressamente richiesto di tornare a casa, perché le soluzioni alternative le erano sembrate meno favorevoli.