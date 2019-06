Bengalese ubriaco molesta i passanti e aggredisce i carabinieri

Momenti di tensione a Radicondoli (Siena), dove un uomo del Bangladesh in evidente stato di ebbrezza ha causato numerosi disordini, importunando pesantemente i passanti ed in particolar modo alcune ragazze.

Protagonista della vicenda il 34enne M.R., ospite presso il centro di accoglienza locale ed in attesa di ricevere lo status di rifugiato.

Le intemperanze del bengalese si sono fatte sempre più pressanti, tanto che alla fine numerosi cittadini si sono visti costretti a comporre il numero per le emergenze ed a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri di Radicondoli, che hanno trovato il 34enne, visibilmente ubriaco, ancora in mezzo alla strada. Accortosi della presenza degli uomini dell'Arma, il bengalese ha dato letteralmente in escandescenze, scagliandosi con violenza contro di loro.

Presi a calci ed a pugni, i militari sono infine riusciti ad avere la meglio su di lui, caricandolo sull'auto di ordinanza e conducendolo in caserma per le consuete operazioni di identificazione. Qui lo straniero è tornato alla carica, ed ha aggredito nuovamente i carabinieri, i quali non hanno potuto far altro che richiedere l'intervento di un'ambulanza per una più che necessaria sedazione dell'individuo.

Accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (sono infatti due i carabinieri a rimanere feriti), il 34enne è finito dietro le sbarre del carcere di Siena, in attesa di giudizio. Durante le procedure di identificazione è emerso che il bengalese non è nuovo a simili comportamenti, dato che alle sue spalle vi sono diversi precedenti per aggressione.