Siena, bus turistico si ribalta: un morto e quindici feriti

Un pullman a due piani su cui viaggiavano turisti stranieri si è ribaltato ed è finito fuori strada in provincia di Siena. L'incidente è avvenuto sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena,

in direzione sud. Il bilancio parla di un morto (una donna di 40 anni, probabilmente la guida del gruppo) e 37 feriti, di cui quattro in gravi condizioni. Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, ambulanze (compreso l'elisoccorso) e il personale dell'Anas. Sul bus viaggiava una comitiva di turisti stranieri, tutti di vari paesi dell'Est Europa, in Italia per un tour tra le città d'arte. Il pullman era partito stamani prima delle 8 da Montecatini Terme (Pt) ed era diretto a Siena, dove i turisti avrebbero visitato il centro storico della città del Palio, con tappa obbligata in piazza del Campo.

Uscendo di strada il pullman ha distrutto le barriere laterali della strada e ha poi terminato la corsa andando a sbattere contro gli alberi. I vigili del fuoco sono intervenuti con la gru per recuperare l'autobus dalla scarpata in cui era finito. Il corpo della vittima è stato estratto dalle lamiere dopo la rimozione del mezzo (guarda il video).

Non sono ancora chiare le cause di quanto è accaduto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale potrebbe essere stata una distrazione a causare l'incidente. L'autista (sarebbe italiano) è stato interrogato in questura a Siena. Sotto choc, è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici. Il suo telefono cellulare, rimasto dentro l'autobus, appena recuperato verrà analizzato, così come sarà attentamente controllato il cronotachigrafo, estratto dal bus.

L’Anas informa che a causa dell'incidente il tratto di strada è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni.