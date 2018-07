"Hai il malocchio". E la maga gli spilla 40.000 euro in 6 mesi

Un 55enne originario di Siena ma residente da tempo a Poggibonsi, è stato vittima di una truffa da parte di una sedicente "maga" straniera ma residente nel nostro Paese da moltissimi anni molto nota in zona.

L'uomo, evidentemente disperato per via di gravi problemi personali, aveva deciso di rivolgersi alla truffatrice 6 mesi fa, pensando che la donna avrebbe potuto aiutarlo in qualche modo a risalire la china. La maga, approfittando della debolezza psichica del malcapitato, lo aveva convinto di essere stato colpito da un tremendo malocchio e che l'unico modo per potersi liberare di quel gravoso fardello era sottoporsi a dei rituali particolari che solo lei era in grado di svolgere, naturalmente tutti costosissimi.

Dopo aver sborsato la bellezza di 40.000 euro in soli 6 mesi, la vittima è rinsavita ed ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, i quali dopo aver ascoltato il racconto dell'uomo hanno deciso di presentarsi in borghese dalla donna, come se fossero dei normali clienti. Nel momento stesso in cui il senese ha sborsato l'ennesima cifra in denaro consegnandola nelle mani della maga, i militari sono intervenuti traendola in arresto in flagranza di reato. Espletate le formalità di rito, per la truffatrice si sono infine spalancate le porte del carcere di Siena.