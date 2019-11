Siena, pestarono due studenti: identificati gli aggressori

Sono stati identificati i due aggressori, entrambi italiani, che lo scorso febbraio in un locale di Siena avevano pestato due giovani studenti universitari arrivati nella discoteca per passare una serata in compagnia. Si tratterebbe di due ragazzi ventenni del luogo, già noti per aver commesso episodi simili in passato. Importanti i racconti dei testimoni presenti che hanno aiutato gli investigatori a dare un nome e un volto agli assalitori. Il pestaggio era avvenuto nella discoteca “SottoSopra Club” di Siena. Giovanissimi i protagonisti della rissa degenerata, che si sarebbe potuta trasformare in tragedia. Le vittime, due universitari, stavano partecipando quel giovedì sera a una serata goliardica come tante. Con tanti ragazzi uniti dalla musica e dalla voglia di divertirsi. Qualcosa però, sembra un banale motivo, ha generato il diverbio che in poco tempo è diventato un vero e proprio pestaggio che ha mandato all’ospedale con gravi lesioni i due aggrediti.

Il violento pestaggio in una discoteca di Siena

A essere picchiati selvaggiamente sono stati i due universitari che il giorno seguente hanno portato agli agenti della squadra mobile i referti rilasciati dall’ospedale. “Frattura composta della mandibola”, “Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni” e “Trauma toracico addominale” . Fondamentali al fine delle indagini i racconti di alcuni presenti al momento del violento pestaggio, tra i quali i buttafuori del locale che stavano lavorando proprio quella fatidica sera. Gli addetti alla sicurezza sarebbero infatti stati i primi a intervenire per sedare la rissa e soccorrere le vittime. Questi, dopo aver ricostruito la dinamica di quanto avvenuto, hanno anche fatto un identikit preciso degli aggressori, tra l’altro ben noti per fatti analoghi.

La conclusione delle indagini

Agli investigatori è poi toccato riuscire a dare nomi e volti ai ricercati, in modo da poterli assicurare al più presto alla giustizia. In tempi brevi i poliziotti sono riusciti nell’impresa e hanno identificato i possibili aggressori. I sospettati, poco più che ventenni, sono poi stati riconosciuti sia dai testimoni che dalle loro vittime. Si tratta di due giovani senesi, M.R. e E.G. Gli indagati sono stati fermati e dovranno adesso rispondere delle accuse di lesioni pluriaggravate in concorso. Entrambi rischiano di dover passare sette anni dietro le sbarre, oltre a dover risarcire per eventuali danni i due studenti picchiati. Le indagini sono quindi state dichiarate concluse.