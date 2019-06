Siena, sloveno sfonda la vetrina di una gelateria usando una panchina

Girovagava per il centro di Siena completamente ubriaco, quando ad un certo punto ha deciso di utilizzare una panchina a mò di ariete per sfondare la vetrina di una gelateria, insultando e minacciando i clienti di quest'ultima. Il protagonista dell'episodio, raccontato dal quotidiano La Nazione, è un 33enne cittadino sloveno regolarmente residente nella città toscana.

La segnalazione dello straniero pericoloso è giunta alla polizia poco dopo la mezzanotte. Quando le volanti si sono presentate sul luogo indicato da alcuni cittadini lo sloveno è stato trovato seduto a terra scalzo ed invitato a rialzarsi. Non senza fatica i poliziotti sono riusciti a fermare l'uomo che, nonostante la presenza degli uomini in divisa, ha continuato a dare in escandescenze.

Condotto in questura le forze dell'ordine hanno dapprima provveduto ad identificarlo, nonostante il 33enne fosse sprovvisto di documenti, in seguito lo hanno denunciato per danneggiamento grave di esercizio pubblico e multato per lo stato di evidente ubriachezza in cui versava.