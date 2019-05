Siena, viene dimesso ma bimbo di 10 mesi muore subito dopo

L'avevano dimesso poche ore prima. Una tragedia quella che ha avuto luogo a Siena, dove un bimbo di soli 10 mesi ha perso la vita ieri. A quanto si apprende, il piccolo era da tempo in cura all'ospedale.

Ecco quanto è successo. Domenica il piccolo non si sente bene e i genitori lo portano al pronto soccorso per alcuni accertamenti gastrointestinali. Il bimbo, dopo alcune ore di osservazione pediatrica, si migliora e viene dimesso. Lunedì la situazione precipita e il neonato viene riportato al policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena. Il bimbo, precisa la Aous in una nota, "è stato preso in cura prontamente nell'ambito del percorso pediatrico". La situazione clinica è "purtroppo peggiorata nel corso delle ore successive e, nonostante le procedure di emergenza attivate, il bambino è deceduto".

La procura della Repubblica di Siena un fascicolo contro ignoti per l'ipotesi di omicidio colposo per accertare le cause della morte del bambino. Già nella mattinata di ieri la famiglia del piccolo aveva presentato una denuncia ai carabinieri di Siena. La procura ha deciso il sequestro della salma e l'acquisizione delle cartelle cliniche