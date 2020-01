Siena, vuole salire sul taxi: nigeriano prende a pugni ragazza

Pretende di avere la precedenza per poter usufruire della corsa di un taxi e per questo motivo, dopo un'accesa discussione, ha colpito con un pugno in faccia una ragazza facendola finire in ospedale a Siena con una prognosi di 30 giorni a causa della frattura del setto nasale.

Responsabile del violento gesto, che non gli ha comunque procurato oltre una semplice denuncia a piede libero, un 31enne di nazionalità nigeriana residente a Siena ed in possesso di regolare permesso di soggiorno.

I fatti a cui si fa riferimento si sono verificati nel corso della notte tra martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio, proprio poco dopo la conclusione dei festeggiamenti per il Capodanno, svoltisi nel pieno centro storico di Siena.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, che si è occupata di riportare i pochi dettegli sull'accaduto, l'extracomunitario avrebbe raggiunto piazza Giacomo Matteotti per poter prendere un taxi. In uno stato di forte alterazione psico fisica, dovuto ad un eccessivo consumo di alcolici, il 31enne si è fiondato sul primo mezzo di trasporto individuato, a bordo del quale, tuttavia, era già salita una ragazza.

Con la pretesa di dover essere lui ad usufruire di quella corsa in partenza dalla piazza, lo straniero ha dato in escandescenze, iniziando un violento alterco con la giovane.

Purtroppo, però, il 31enne non si è limitato a gridare tutta la sua rabbia nei confronti della donna, che è stata aggredita fisicamente e centrata da un forte pugno scagliatole contro dall'ubriaco africano in pieno volto.

Dopo essersi reso conto di quanto fatto, l'aggressore ha immediatamente tentato di allontanarsi dal posto e di far perdere le proprie tracce.

Aiutata dal tassista, la ragazza ha contattato i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine, raccontando quanto le era appena accaduto ed indicando loro il luogo in cui intervenire.

Sul posto si sono precipitati gli uomini della squadra volanti della questura di Siena, che hanno raccolto la testimonianza della giovane e l'accurata descrizione fisica del responsabile, prima di iniziare le ricerche dello stesso ed affidare la vittima alle cure dei sanitari.

Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale, alla ragazza è stata diagnosticata dal personale medico la frattura del setto nasale, che ha comportato l'assegnazione di una prognosi di trenta giorni.

Nel frattempo i poliziotti si sono messi sulle tracce del responsabile, riuscendo in breve tempo a rintracciarlo ed a sottoporlo a fermo. Al termine delle procedure di identificazione, il nigeriano se l'è cavata con una semplice denuncia a piede libero per lesioni gravi.