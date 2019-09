Sigarette di contrabbando sequestrate in un'abitazione a Bari

Continua a dare buoni risultati la quotidiana attività di contrasto ai traffici illeciti e, in particolare, al contrabbando di tabacchi lavorati esteri condotta attraverso il costante controllo economico del territorio operato dai finanzieri del Comando Provinciale di Bari. In particolare l'attenzione dei "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego del capoluogo pugliese è stata richiamata dal continuo andirivieni di clienti presso un'abitazione privata del quartiere San Paolo. Nel famigerato rione, infatti, un uomo è stato sorpreso con diverse marche di sigarette prive del sigillo dei monopoli di stato. Come se non bastasse, lo stesso aveva stilato una vasta lista di clienti abituali che ogni giorno facevano tappa presso il suo appartamento per acquistare le sigarette. Numerose sono state le segnalazioni giunte alle Fiamme Gialle nei mesi scorsi. I vicini di casa, soprattutto, lamentavano un continuo e sospetto viavai di gente a qualsiasi ora del giorno. Gli approfondimenti, seguiti a queste lamentele, hanno visto i militari impegnati in diversi appostamenti. Questi ultimi si sono poi concretizzati in operazioni di perquisizione dell'abitazione.

Inizialmente i pacchi di sigarette, come hanno potuto appurare i finanzieri, venivano occultati all'interno dei mobili della cucina. Un'escamotage, questo, che permetteva al contrabbandiere di disporne velocemente per la vendita nel momento in cui un cliente si avvicinava presso le finestre dell'appartamento stesso sito al piano terra. Contestualmente le ricerche sono state estese anche ad un vano adibito a cantinola. Qui gli uomini della Guardia di Finanza hanno scovato ulteriori pacchetti di "bionde" nascosti in un doppiofondo ricavato nella parte posteriore di un mobile per attrezzi da giardinaggio. Nel complesso sono stati sequestrati circa 5 chili di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Al responsabile, già gravato da precedenti penali per il medesimo reato, è stata irrogata la prevista sanzione amministrativa pari ad 8mila euro.