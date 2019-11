Sigarette elettroniche, la scoperta: "Vitamina E acetato causa di malattie"

La vitamina E acetato, un additivo a volte usato nel Thc e in altri prodotti di svapo, potrebbe essere la causa di un focolaio nazionale di problematiche polmonari legate all'utilizzo delle sigarette elettroniche. A riportarlo sono i funzionari americani dell'agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). " Queste nuove scoperte sono significative ", ha detto Anne Schuchat durante una conferenza stampa venerdì. La numero due del Cdc ha aggiunto che c'è ancora molto lavoro da fare e si continuerà a testare una vasta gamma di sostanze chimiche: " Questo non esclude altri possibili colpevoli, potrebbe esserci più di una causa ". Il Cdc ha fatto sapere che i test hanno rilevato acetato di vitamina E in campioni prelevati da 29 pazienti che erano malati di malattia correlata allo svapo in 10 stati. Il Thc, il componente psicoattivo primario della pianta di cannabis o i suoi metaboliti, sono stati rilevati in 23 su 28 pazienti.

Le analisi

Il dottor James Pirkle della Cdc ha descritto la vitamina E acetato come " enormemente appiccicosa " quando entra nei polmoni. Pirkle ha affermato che non sarebbe insolito che il Thc sia assente da alcuni dei campioni perché lascia i polmoni più velocemente. Ha aggiunto che trovarlo nell'82% dei campioni di 28 pazienti è stato " degno di nota ". A settembre i funzionari della sanità di New York hanno collegato i casi di gravi malattie polmonari all'acetato di vitamina E nei prodotti di svapo contenenti cannabis. All'epoca gli investigatori dissero che si trattava di " un obiettivo chiave " dell'indagine dello Stato sulle malattie.