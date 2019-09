Signora regala 50 mila euro alla Croce Rossa per acquistare un'ambulanza

Un gesto di solidarietà che non capita tutti i giorni quello avvenuto a Loano, in provincia di Savona. Una signora ha regalato 50 mila euro alla Croce Rossa del paese per comprare un'ambulanza, avendo saputo delle difficoltà economiche in cui versava il sodalizio.

Secondo quanto riportato dal Corriere, la donna ha chiesto al comitato locale della Cri quanto costasse un mezzo di soccorso. Appena ricevuta la risposta, è andata in banca ed è ritornata alla sede dell'associazione con un assegno da 50 mila euro. Ha poi richiamato il sodalizio chiedendo di non dare informazioni personali su di lei.

La signora aveva saputo da alcuni articoli sulla stampa locale che la Croce Rossa di Loano stava attraversando un momento difficile. Nell’ultimo periodo si erano infatti verificati atti vandalici con automezzi rigati e ruote sgonfiate. Inoltre, la Cri locale stava raccogliendo dei fondi per acquistare una nuova ambulanza.

“Siamo ancora increduli - ha sottolineato la vice presidente della Croce Rossa di Loano, Sara Canepa -. La donna ha voluto aiutare la nostra associazione che le è stata vicina in passato, e spera che il suo gesto, alla luce del sole, possa invogliare altre persone a donare”. I volontari hanno spiegato che un’ambulanza costa dagli 80 mila ai 110 mila euro. La cifra deve ancora essere raggiunta ma il sodalizio si augura di raggiungerla magari grazie a un gesto come quello della signora.