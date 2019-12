Il sindacato blocca Trenord: "Non ci sono treni garantiti"

"Dalle 3:00 del 15 dicembre alle ore 2:00 del 1 6 dicembre 2019 è previsto uno sciopero, indetto dal sindacato Or.SA, che interessa il trasporto ferroviario regionale in Lombardia" . Ecco qui servito l'ennesimo sciopero nel settore dei trasporti. Ma questa volta la protesta delche coinvolge Trenord si supera, visto che essendo di domenica, e dunque una giornata festiva, non sono previste fasce orario di garanzia.

Una bella "pernacchia" a tutti quelli che lavorano anche nel fine settimana. Anche la domenica. Ma a loro, però, nessuno ci pensa. E domenica rischiano allora di rimanere impalati come stoccafissi in stazione ad aspettare un convoglio che non arriverà mai. Il sito di Trenord parla chiaro: "Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni" . E ancora: "Autobus sostitutivi no-stop saranno istituiti limitatamente per i soli collegamenti aeroportuali Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto - Stabio in caso di non effettuazione dei treni" .

IlGionale.it ha allora contattato il numero dell'assistenza clienti di Trenord. Dopo qualche minuto di attesa - quando ci qualifichiamo come giornalisti - la linea cade. Ci riproviamo e questa volta va meglio. Chiediamo all'operatrice come possa un lavoratore recarsi al posto di lavoro domenica 15 dicembre e lei ci risponde così: "Eh, purtroppo, lo sappiamo…lo sciopero inizia alle tre di sabato notte e terminerà alle due di notte di domenica. Se passa il treno in stazione bene, altrimenti…" . Altrimenti il pendolare rimane a prendere il freddo sulla banchina prima di accettare la sconfitta. "Di fatto blocca la circolazione di Trenord lo sciopero indetto?" , chiediamo all’operatrice e il suo "sì" è secco e lapidario.

Quando le chiediamo le ragioni dello sciopero di risposte non ne abbiamo e veniamo congedati più che sbrigativamente. E allora le motivazioni della protesta andiamo a ricercarle nel comunicato diramato da Or.Sa, che ha organizzato l'agitazione. La dimostrazione – scrivono – "poteva essere evitata semplicemente con l'applicazione del contratto e degli accordi da parte della società Trenord e con l’avvio del rinnovo contrattuale, richiesto ormai da anni da parte del sindacato OR.S.A. Ferrovie che è q che è quello maggiormente rappresentativo in azienda in termini di iscritti e voti alle elezioni RSU" .

"Evidenziamo che le trattative inconcludenti con la società Trenord continuano ad esasperare il rapporto tra tutti i lavoratori e la dirigenza aziendale che, ancora una volta, non riesce a garantire quella serenità e tranquillità di gestione del più grande vettore regionale presente nel nostro Paese" , si legge infine. I pendolari portino pazienza. Forse.

La posizione di Trenord