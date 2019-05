Il sindaco transgender è stato eletto a Tromello: è il primo caso in Italia

Ora l'Italia ha il suo primo sindaco trasngender. Si chiama Gianmarco Negri, ha 40 anni, fa l'avvocato penalista e cinque anni fa ha cambiato sesso: oggi, con 786 voti, è il primo cittadino di Tromello.

Un outsider della politica che, contro ogni pronostico e vincendo i pregiudizi, si è imposto brillantemente nel comune in provincia di Pavia: 4mila abitanti, in aperta campagna e in piena Lomellina.

La sua lista "CambiaMenti per Tromello" ha preso il 37,54% dei consensi, sbaragliando sia il vicesindaco uscente Antonio Pavia (fermatosi al 23,16%), sia il candidato della Lega Renato Cappa, non andato oltre il 25,79.

Cinque anni fa si chiamava Maria e si batteva per affermare la propria identità, oggi si chiama Gianmarco, fa il sindaco e continuerà a lottare per i diritti della comunità Lgbt.