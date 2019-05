Siracusa, muore durante il memorial ciclistico dedicato al padre

È morto durante la gara ciclistica dedicata al padre. Un incidente tragico e reso ancora più beffardo da un destino crudele. Fortunato Marino, 54 anni, ha perso la vita al chilometro 20 della Strada provinciale 14, all’altezza di Canicattini Bagni, durante il V memorial Luciano Marino, prova del campionato interregionale di ciclismo di mediofondo. L'uomo era in sella allo scooter che seguiva il gruppo di ciclisti. E a nulla è valso l’immediato intervento dell'elisoccorso e del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo. La notizia è stata riportata da Siracusanews.it.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della Polizia municipale, giunti sul posto insieme ai Carabinieri, la vittima sarebbe stata colpita da un’ambulanza che avrebbe provato a evitare uno dei ciclisti ma non si sarebbe accorta dello scooter, mandandolo contro il muro. Ci sarebbe anche un'altra versione, secondo cui l'ambulanza, per evitare il ciclista che era caduto a terra, ha effettuato una manovra repentina in seguito alla quale si è posizionata trasversalmente sulla strada invadendo ambedue le corsie, proprio mentre sopraggiungeva il mezzo a due ruote. In sella allo scooter in quel momento, oltre la vittima, c'era un altro passeggero che ha riportato alcune ferite. Per il centauro non c'è stato nulla da fare, nonostante avesse indossato il casco. L'uomo ha provato fino all'ultimo a frenare perdendo il controllo del mezzo e andando a sbattere violentemente contro il mezzo dei sanitari.

La salma è stata trasportata all’obitorio del cimitero di Canicattini per l’ispezione cadaverica, affidata al medico legale.