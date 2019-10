Siracusa, scossa di terremoto nella notte

Una scossa di terremoto verso le ore 3.00 di questa notte, tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre, ha svegliato la popolazione in provincia di Siracusa. Stando a quanto appreso e riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il magnitudo è stata di 3.1, a circa 12 chilometri dalla città e a 29 chilometri di profondità.

Gente in strada

Sui social diversi utenti hanno segnalato di essersi sentiti spaventati per il boato che li ha svegliati in piena notta: la terra ha tremato per pochi secondi provocando anche l'oscillare dei lampadari.

Il sisma è stato avvertito anche in alcuni Comuni limitrofi, tra cui Floridia, Priolo e Solarino. Dopo aver avvertito le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, parecchie persone hanno deciso di scendere in strada. Comunque al momento non si registrano danni a persone o cose. Nella giornata di ieri in provincia di Catania si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3, avente ipocentro a 9 chilometri di profondità ed epicentro tra i comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea.