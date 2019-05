Siracusa, uomo si presenta col coltello in Tribunale: aveva udienza di divorzio

Si è presentato in Tribunale con un coltello ed è stato fermato all'ultimo. La vicenda a Siracusa, in Sicilia, dove un uomo è stato bloccato all'ingresso del Palazzo di Giustizia dal personale di vigilanza.

Il protagonista della vicenda è un siracusano di cinquant'anni, incensurato, che ai controlli di sicurezza effettuaticon il metal detector è stato trovato in possesso di una lama lunga 8 centimetri. Il coltello a serramanico era nascosto all'interno del marsupio che portava con sé.

I vigilanti hanno contattato immediatamente l'Arma dei carabinieri e dopo pochi minuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti presso l'ingresso dell'ufficio giudiziario, dove la sicurezza aveva trattenuto e bloccato il siculo, classe 1968.

L'uomo, da quanto si apprende, era in Tribunale per assistere a un'udienza di separazione dalla moglie: tra i due, infatti, sono in corso le procedure legali per il divorzio. Il responsabile è stato dunque denunciato per porto illegale di arma da punta e taglio.