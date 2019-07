Sloveno ruba 80 chili di rame in deposito a Trieste. Arrestato

Ruba 80 chili di rame e tenta la fuga. Un sloveno di 56 anni è stato arrestato da una pattuglia della polizia mentre trafugava materiale ferroso da un deposito di minerali in provincia di Trieste.

Beccato con le mani nel sacco. Tant’è. Avrà pensato di farla franca anche questa volta il delinquente, un cinquantaseienne di origini slovene, mentre depredava un magazzino di materiale ferroso in quel di Muggia. Lui, un abile rapinatore di cavi metallici e materiale elettrico, conosceva quel luogo a menadito, da tanto lo aveva frequentato. E già, perché il deposito si era trasformato in un porto sicuro negli ultimi di tempi. Da mesi, infatti, il malvivente aveva preso di mira la struttura, certo che nessuno si sarebbe mai messo sulle sue tracce mentre incrementava alacremente un cospicuo bottino. E invece, aveva fatto i conti senza l’oste. Giorni addietro, infatti, i proprietari della struttura avevano denunciato gli anomali ammanchi di merce agli investigatori del commissariato locale in un tentativo disperato di porre fine al ladrocinio. Così, sono cominciate le attività di investigazione da parte degli inquirenti che hanno atteso pazientemente di cogliere il misterioso manigoldo in flagranza di reato.

Ieri sera, durante una mirata attività di controllo, i poliziotti hanno avvistato il predone mentre trafugava grossi tranci di cavi elettrici valicando le mura di cinta della struttura. Accortosi dell'avvistamento, l'uomo ha tentato di darsela a gambe levate ma il tentativo di fuga si è rivelato del tutto fallimentare: gli agenti lo hanno fermato e tratto in arresto all'istante.

Lo sloveno, che attualmente è detenuto nel carcere di Trieste, aveva accumulato una refurtiva assommante circa 80 kg di rame.