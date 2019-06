Smantellato il clan Fragalà: trovata anche la formula di affiliazione

Sequestri, minacce, estorsioni e traffico di droga. Erano queste le principali attività del clan mafioso Fragalà, attivo nell'area metropolitana di Roma e in provincia di Catania, smantellato questa mattina dai carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma.

Secondo gli investigatori, il clan aveva creato " un pesante clima di intimidazione ai danni di commercianti e imprenditori locali, costretti a subire estorsioni attraverso attentanti dinamitardi e minacce ". Ma gli affiliati non si limitavano a questo. Nel corso dell'operazione dei carabinieri, denominata "Equilibri", infatti, i militari dell'Arma hanno anche sventato un sequestro di persona, liberando l'ostaggo e arrestando gli otto rapitori. Le indagini hanno permesso anche di ricostruire e bloccare un traffico di droga, tra cocaina, marijuana e hashish, che dalla Colombia e dalla Spagna arrivavano in Italia, grazie ad alleanze con i gruppi mafiosi siciliani e camorristici.

Nel corso delle perquisizioni, oltre a droga e armi, è stato anche trovato e sequestrato un manoscritto componente la formula di affiliazione al clan. "Ne ho passato mura e muraglia a ogni passo ne scioglievo una maglia ", recita la prima frse della formula, che i partecipanti al clan dovevano recitare, per entrare a far parte dei Fragalà. Il testo, scritto in stampatello, su un foglio di carta a righe, contiene anche numerosi errori di ortografia. La formula, continua raccontando la storia di sette " cavalieri di mafia " che " fecero un giuramento di sangue e lo depositarono in una damigianella fina e finissima e lo nascosero nella fortezza, guai chi lo scoprirà, da una a sette coltellate alla schiena verrà colpito, battezzo questo locale come lo battezza Salvatore Fragalà, La Scimmia. Se loro lo battezzano con fiori, catene, camicia di forza e ferri, alzo gli occhi al cielo vedo una stella volare con parola d'omertà ".

Poi, la formula passa alla "votazione sull'amico" e al giuramento: " Se prima lo conoscevo come giovane onorato, da oggi in poi lo conosco come picciotto e mafioso, giura di dividere centesimo per millesimo a questa società e guai se porterà infamità, sarà a discarico della società e a carico del compare, a questo punto faccio il giuramento di sangue, bacio la fronte a tutti i componenti di cui sono presenti a tavola, ci devono essere un fazzoletto di seta annodato un coltello e l'immaggine di San Michele Arcangelo e si fà presente che un nuovo mafioso è tra noi e si lavora ".