Sofia a 3 anni sta combattendo contro la leucemia, parte raccolta fondi

Una coppia italiana sta raccogliendo fondi per l'amica Sofia di appena tre anni che in queste ore sta lottando contro la leucemia dopo essere stata trasportata in Israele

La leucemia che ha colpito la piccola Sofia è di tipo limfoblastica acuta ed è molto veloce nel diffondersi, la bimba deve quindi seguire un percorso di chemioterapia forte e aggressivo ma che purtroppo ha costi elevatissimi. Alla bambina è stata diagnosticata la malattia poco prima di natale, il 16 dicembre del 2018. Vive in Ucraina, non appena è stata scoperta la terribile condizione i genitori si sono immediatamente prodigati per raggiungere il Dana Children's Hospital in Istraele in modo tale da poter ricevere le migliori cure possibili visto che quest'ospedale è tra i migliori al mondo. La raccolta fondi è partita da moltissimi amici, tra cui anche una coppia di italiani che ha deciso di utilizzare il sito GoFundMe per raccogliere i soldi da poter inviare, tramite bonifico, ai genitori della piccola.

Nella pagina dedicata alla raccolta fondi viene spiegato che i genitori hanno per ora a disposizione un importo di 95.400 dollari, mancherebbero quindi all'appello 100.740 dollari in modo tale da poter dare le cure necessarie alla piccola bambina.