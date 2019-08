Metteranno al mondo solo due figli per non inquinare il pianeta. Va bene che sono assemblati in maniera anomala, che lei è più cinematografica che reale, che di inglese non ha manco un capello, che ha un padre impresentabile, che è allergica alle calze e che dovrà trascorrere l'estate a ripetizioni (dalla Regina) come una qualsiasi liceale rimandata; e va bene che lui ha i capelli rossi come non si è ancora capito chi, ed è abbastanza allergico al protocollo, ed è emotivo ed empatico (imperdonabile per i Windsor), e ha avuto un sacco di fidanzate con le quali ha bevuto un sacco di drink mentre gli facevano un sacco di foto, va bene che loro sono «solo» Harry e Meghan, mica William e Kate. Ma adesso... Dire che faranno solo due figli per non inquinare il pianeta, ci sembra ingeneroso nei confronti della loro mancata discendenza. Se non si riproducono i reali d'Inghilterra, chi dovrebbe mai farlo? Non sarebbe più saggio tramandare i vestitini di pargolo in pargolo e garantire al Regno Unito una folta e sempre più variegata stirpe di Windsor? Greta Thunberg ha contagiato tutti. Soprattutto i principi, visto che sta veleggiando con Pierre Casiraghi. O forse Harry e Meghan vogliono smarcarsi da William e Kate e dalla loro vivace riproduttività. Scongiurare l'effetto Agnelli di quella vignetta di Altan. Quella in cui, alla morte di Umberto (un anno dopo la scomparsa di Gianni), un operaio Fiat avvisava il collega in fabbrica: «È morto Agnelli». E l'altro: «Ancora?».