Somalo si lesiona il pene durante un tentativo di circoncisione

Si è tagliato il pene durante un probabile tentativo di circoncisione. E’ accaduto, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Protagonista è un migrante somalo soccorso, di circa vent’anni, soccorso verso l’alba, sulla passerella Squarciafichi, a ridosso del fiume Roya. La dinamica dell’accaduto è ancora fase di accertamento, ma da quanto si apprende ha riportato una “lesione traumatica cutanea del pene”, così recita il referto.

Pare che abbia perso molto sangue e la sua prognosi è di venti giorni, salvo complicazioni, visto che la ferita riguarda una zona particolarmente delicata. Sul caso sta ora indagando la polizia con non poche difficoltà per ricostruire la vicenda, visto lo straniero non parla l’italiano e neppure altre lingue straniere. Si attende ora l’arrivo di un interprete, in modo che lo stesso possa raccontare in prima persona cosa è accaduto.

L’ipotesi è che abbia provato a circoncidersi, ma non si esclude che l’intervento possa essere stato effettuato da qualcun altro. In un primo momento si era sparsa la voce di uno straniero evirato, per fortuna la voce è stata successivamente smentita, ma resta da capire per quale motivo il somalo abbia deciso di circoncidersi proprio a vent’anni e su una passerella o nei pressi della stessa. Non avendo segni di violenza sul corpo, gli investigatori ritengono che si tratti di un fatto, comunque, accidentale.