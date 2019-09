Sondaggio: il governo giallorosso? Italiani preferivano M5s-Lega

"Le piace il nuovo governo Conte?", è la domanda dell'ultimo sondaggio Ipsos e le risposte sono le seguenti: il 54% risponde di no, il 35% di sì, mentre un 11% non indica la propria preferenza. L'istituto demoscopico di Nando Pagnoncelli ha tastato gli umori dell’opinione pubblica per DiMartedì, raccontando come agli italiani non piaccia il Conte-bis, preferendogli peraltro il vecchio esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Lega.

Infatti, la rilevazione ha chiesto anche agli interpellati se preferissero il nuovo governo o quello precedente e, anche in questo caso, le risposte sono molto significative. Infatti, il 36% opta per l'asse pentastellato-leghista, contro il 32% che sostiene l'inciucio tra i grillini e il Partito Democratico. E poi c'è un nutrito, anzi nutritissimo 32% che “non sa o non indica”. Insomma, non ottime notizie per la nuova maggioranza giallorossa.

L’ultima domanda del sondaggio è dedicata alla scelta di Matteo Salvini, ad agosto, di far cadere il governo: "Salvini ha fatto bene?". Ecco, il 45% dice di no, il 33% dice di sì e il 22% non si esprime.