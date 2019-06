Troppo alcol alla festa di fine anno scolastico: tre minori rischiano la vita

Nella piccola Piateda, paese della Valtellina in provincia di Sondrio, tre ragazzini hanno rischiato di perdere la vita per colpa dell’alcol.

Venerdì sera si erano ritrovati assieme ad un centinaio di coetanei nella discoteca del paese per festeggiare la fine delle lezioni. Non è ancora chiaro se siano stati i minori ad introdurre l’alcol nel locale o se qualcuno glielo abbia somministrato all’interno. Fatto sta che due ragazzi di sedici anni e una ragazza di quindici, come racconta Il Corriere della Sera, sono stati trasportati presso l’ospedale di Sondrio dal personale del 118. I primi, in codice rosso, mentre la seconda, in codice giallo. Li hanno soccorsi che erano ormai privi di sensi ed hanno rischiato di finire in coma etilico. Tutti e tre sono stati "ripresi per i capelli". Dopo le cure ricevute, per fortuna, hanno potuto fare ritorno alle rispettive case e riabbracciare i genitori.

Questi i casi più gravi, ma non sono mancati altri episodi. Ed è per questo che sulle modalità di somministrazione delle bevande alcoliche ai ragazzi, adesso, indagano i carabinieri di Sondrio. Gli stessi che, nel corso dell’anno, hanno partecipato ad iniziative nelle scuole, proprio per sensibilizzare i più giovani al consumo responsabile dell’alcol. Sembra infatti che quella dell’alcolismo giovanile, nella zona, sia una vera e propria piaga.