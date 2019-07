Sondrio, arrestato gambiano: distrugge un'auto e aggredisce agente

È finito in manette durante la giornata di mercoledì a Sondrio un cittadino straniero colto in flagranza mentre, in compagnia di un connazionale, danneggiava un'autovettura lasciata in sosta. Fermato dagli agenti, il soggetto ha poi dato in escandescenze, scagliandosi con veemenza contro uno di essi.

Protagonista in negativo della vicenda è il 19enne gambiano J.S., un richiedente asilo regolare in Italia in quanto titolare di un permesso di soggiorno ottenuto per ragioni umanitarie.

Arrestato dagli agenti dopo il danneggiamento dell'auto, il gambiano è stato trasportato negli uffici della questura di Sondrio, dove è stato identificato insieme al suo connazionale. Qui ha inoltre ricevuto la notifica del foglio di via appena emesso dal questore locale, che ha disposto il suo immediato allontamento dalla città e dalla provincia. Una notizia, questa, che ha mandato su tutte le furie il 19enne, il quale ha subito reagito prendendosela con gli agenti della divisione anticrimine. Nella concitazione di quegli attimi, infatti, un poliziotto è stato aggredito senza, tuttavia, riportare gravi conseguenze.

Immobilizzato dagli uomini della questura, il gambiano è finito dietro le sbarre, in attesa dell'udienza di convalida, che si è tenuta giovedì. Dopo essersi visto confermare il fermo, l'africano ha ricevuto il divieto di dimora a Sandrio, ed è stato allontanato dalla zona.