Sondrio, per festeggiare la medaglia vinta sale sul ponte per gioco e precipita

Aveva ottenuto da poco un importante risultato sportiv: una medaglia d'argento ai campionati nazionali juniores di corsa in montagna. Così aveva scelto di festeggiare con gli amici, nel centro della sua città. Ma a causa di una caduta da un ponte, Alessandro Rossi, 18enne della zona, conosciuto per essere un campione della sua disciplina e scialpinista, è ricoverato in ospedale a Sondrio in prognosi riservata. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il fatto è accaduto sabato sera, poco prima delle 23, nel centro storico del capoluogo valtellinese.

In base alle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, fatte grazie alle testimonianze degli amici del ragazzo, Rossi sarebbe caduto nel greto del torrente Mallero. Alla base dell'incidente, un gioco pericoloso: stando ai racconti degli amici, il 19enne prima sarebbe salito in piedi sull'argine poi, utilizzando la struttura che sorregge la tettoia del ponte, sarebbe riuscito a salire sulla lamiera che ricopre la corsia pedonale. Ma dopo pochi istanti sarebbe caduto a terra sulle rive di cemento e sui massi che costeggiano il fiume. Nonostante la caduta da una decina di metri, dopo qualche secondo il ragazzo si sarebbe rialzato riuscendo a percorrere un tratto di strada prima di svenire per il dolore.

A chiamare i soccorsi sono stati gli amici presenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e un'ambulanza, intervenuta in codice rosso, e i militari dell'Arma. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto ed è stato poi mandato, in codice rosso, all'ospedale di Sondrio.